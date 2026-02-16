Guido Vaciago ha criticato duramente Bastoni nel suo editoriale di oggi su Tuttosport, accusandolo di aver commesso un grave errore in campo. Vaciago definisce insensata l’idea che si possa ancora riparare ai danni provocati, aggiungendo che non bastano le scuse. La sua frase arriva dopo una partita in cui Bastoni ha sbagliato un passaggio decisivo, contribuendo alla sconfitta della squadra.

Inter News 24 Bastoni ha ricevuto un attacco diretto da Guido Vaciago nel suo editoriale sull’edizione odierna di Tuttosport. Non si placano le critiche nei confronti di Alessandro Bastoni dopo quanto accaduto al 41? di Inter-Juventus. Contro il difensore classe 1999 si è scagliato anche Guido Vaciago, direttore di Tuttosport. Queste le sue parole: LE MANCATE SCUSE – «Cosa ci rimane dalla folle notte di San Siro? Non le scuse di Alessandro Bastoni, che a ventiquattro ore dalla sua recita, non ha sentito il bisogno di giustificare il suo gesto. Bisogna capirlo, perché ‘i sacrifici non sono solo quelli dell’operaio e del muratore che si sveglia presto, ma anche quelli dei calciatori che hanno poco tempo da dedicare alla famiglia’ (intervista del medesimo ad Alessandro Cattelan del 3 aprile 2025)». 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Bastoni, attacco da Vaciago: «Cosa ci rimane? Non le scuse. Che non si possa sanare questo scempio è demenziale»

