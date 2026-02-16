Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 21 febbraio alle 16.30, Bari Sotto – Sopra apre le porte di S. Martino per un tour speciale dedicato ai segreti sotterranei della città vecchia. La visita permette di esplorare le cavità nascoste sotto le strade affollate e di scoprire le storie dimenticate che si celano sotto i piedi dei visitatori. Un'occasione unica per conoscere i misteri nascosti tra le antiche mura e i passaggi segreti che ancora oggi conservano tracce di epoche passate.

Sabato 21 febbraio – ore 16.30Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un vero viaggio nel tempo tra domus romane, mosaici paleocristiani e strutture bizantine perfettamente conservate.Proseguiremo nella ex chiesa di S. Martino dove potremo ammirare l'affresco della Madonna Orante da poco restaurato, la tomba di Smaragdo e i resti della chiesa medievale.Il percorso si concluderà nella magica atmosfera di Santa Maria del Buonconsiglio, impreziosita dai suoi straordinari tappeti musivi del IX–XI secolo, tra i più affascinanti dell’intera Puglia.🔗 Leggi su Baritoday.it Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Referendum Giustizia, Elly Schlein a Bari: La riforma serve a Governo che si sente sopra le leggi; Carnevale a Genova tra palazzi, giochi sottosopra e caramelle a pioggia: dal Porto Antico alla Via Aurea un weekend pieno di eventi -; Lo chef Soranno (Langosteria): Porto le orecchiette anche a St. Moritz con la ricetta di mia madre; Bullismo, Minetti: Sicurezza digitale parte dai genitori. Bari, il campionato inizia con un ko: il Venezia vince 2-1. Il gol di Dorval non bastaCaserta ne ha cambiati due rispetto alla sfida di Coppa Italia sul campo del Milan: fuori Bellomo e Pereiro, dentro Verreth in regia e Partipilo nel tridente completato da Moncini, sostituto ... bari.repubblica.it Bari, i retroscena: Caserta ha diretto l'allenamento, poi l'esonero. L'incontro con Magalini e l'asse con Roma, la decisione in tre giorniUna tre giorni surreale. Culminata con l'unico finale possibile, a un certo punto. Le strade di Fabio Caserta e del Bari si dividono. Un comunicato che annuncia la separazione, arrivato nel pomeriggio ... quotidianodipuglia.it Vasco Rossi a Bari Noi ti portiamo fin sotto lo stadio! Scegli la comodità dei nostri bus GT per le date del 18 e 19 Giugno. Punti di carico: Caserta & Napoli Agro Nocerino (Scafati, Angri, Nocera) Cava dei Tirreni & Salerno Avellino Tutti i dettagli su: w - facebook.com facebook Serie B, Bari sotto di due gol al 75esimo contro il Sudtirol @TgrRai x.com