Il web si infiamma dopo la partita di ieri, quando il Barcellona ha conquistato una vittoria fondamentale. La sconfitta del Real Madrid ha riacceso la corsa al titolo, e ora i catalani devono mantenere il ritmo per non perdere terreno. Anche Soto Grado, l’arbitro della sfida, si trova sotto i riflettori, perché le decisioni prese potrebbero aver influenzato il risultato finale.

2026-02-16 01:55:00 Il web è in subbuglio: Stasera nessuno può fallire. C’è molto in gioco. Il Barcellona ha bisogno di una vittoria che gli permetta di riconquistare il comando che il Real Madrid gli ha preso provvisoriamente sabato sera. Una squadra che arriva dopo il duro correttivo che l’Atlético de Madrid ha dato loro in Coppa. Flick non aveva mai perso così e la sua squadra ha dato un’immagine pessima nel primo tempo. Qualcosa che gli capita, di iniziare male le partite, con insolita frequenza. Stasera non ci sono scuse, perché qualsiasi cosa diversa dal vincere e riconquistare il vantaggio farebbe scattare le luci dell’allarme a Can Barça. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Barcellona: Nessuno può fallire… nemmeno Soto Grado

