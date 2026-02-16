Barca di Hjortspring | scoperts l’impronta digitale di un marinaio di 2.400 anni fa

La scoperta dell’impronta digitale su una barca di Hjortspring ha permesso di identificare un marinaio di 2.400 anni fa, collegandolo direttamente alla lavorazione del legno. La nave, risalente all’età del ferro e trovata in Danimarca, mostra ora tracce che testimoniano l’interazione tra gli artigiani e i guerrieri che la usavano. Un’impronta lasciata da un uomo durante la costruzione rivela dettagli sorprendenti sulla tecnica e sulla vita di quei tempi.

La più antica tavola della Scandinavia, la barca di Hjortspring, sta finalmente rivelando dettagli sulle sue origini e sui guerrieri dell'età del ferro che la utilizzarono più di 2.400 anni fa. Nuove analisi scientifiche hanno permesso di scoprire materiali, tecniche di costruzione e persino un'impronta digitale, offrendo uno sguardo unico sulla vita dei suoi antichi navigatori. Gli scienziati hanno esaminato il calafataggio e le corde della barca, trovando tracce di pece di pino e grasso animale. Questi materiali, probabilmente provenienti dalle foreste di pini lungo le coste a est della Danimarca sul Mar Baltico, suggeriscono che la nave possa essere stata costruita lontano dalla sua destinazione finale, sull'isola di Als.