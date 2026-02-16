Barack Obama ha davvero confermato l’esistenza degli alieni? Ecco cos’ha detto l’ex presidente Usa | Non sono nell’Area 51
Barack Obama ha dichiarato che gli alieni esistono, ma non si trovano nell’Area 51. La sua affermazione arriva dopo anni di speculazioni e di voci sui presunti segreti del governo americano. Durante un incontro pubblico, l’ex presidente ha spiegato di non aver mai avuto incontri con alieni o accesso a informazioni riservate su di loro. Obama ha anche aggiunto di non aver mai visto prove concrete che confermino la presenza di extraterrestri sul nostro pianeta.
Alla domanda “Gli alieni esistono?”, l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha risposto: “Sono reali, ma non li ho visti”. E poi: “Non sono tenuti nell’Area 51”. Le dichiarazioni dell’ex numero uno della Casa bianca hanno scatenato un vero e proprio putiferio negli Stati Uniti. Tanto che Obama poche ore dopo è stato costretto a chiarire la propria posizione. (FACEBOOK FOTO) – Notizie.com Barack Obama è stato ospite del podcast del noto conduttore Brian Tyler Cohen. 🔗 Leggi su Notizie.com
Argomenti discussi: Trump rimuove il video razzista su Obama dopo le critiche; Trump posta gli Obama come scimmie, poi la marcia indietro: Colpa dello staff; Obama rompe il silenzio sugli alieni: esistono, ma non sono nell'Area 51; Il gatto Larry compie 15 anni di servizio, ecco chi comanda davvero a Downing Street.
Barack e Michelle Obama come scimmie sul social Truth, l'ultima provocazione razzista di Trump. Dure critiche anche da esponenti Repubblicani x.com