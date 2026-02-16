Bandecchi bis il giorno del giudizio | prima la maggioranza e poi le telefonate per la nuova giu

Il sindaco Bandecchi ha deciso di schierarsi di nuovo, dopo le tensioni con la sua maggioranza, puntando tutto sulla formazione di una nuova giunta comunale. La decisione arriva in un momento di forte pressione politica, con i consiglieri che si sono confrontati duramente nelle ultime ore. Nel frattempo, si susseguono le telefonate tra i membri della coalizione, sperando di trovare un accordo prima di un possibile passo indietro. La città osserva attentamente, aspettando di capire quale strada prenderà il primo cittadino.

Terni al Bivio: Bandecchi Gioca la Carta della Nuova Giunta, con la Maggioranza Sotto Scrutinio. Terni è in attesa di un verdetto cruciale. Il sindaco Stefano Bandecchi si prepara a definire la composizione della nuova giunta comunale entro le 18:00 di oggi, 16 febbraio, dopo aver sciolto l’esecutivo precedente. L’incontro con i consiglieri di maggioranza di Alternativa Popolare è diventato un banco di prova per la stabilità dell’amministrazione, con lo stesso Bandecchi che ha lasciato intendere la possibilità di dimissioni qualora le sue proposte non trovassero consenso. La Crisi e la Ricostituzione dell’Esecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

Bandecchi prevede un “secondo giro” e parla di un vero e proprio “giorno del giudizio”: prima la riunione della maggioranza, poi le telefonate per formare la nuova giunta.

