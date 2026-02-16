Bambino trapiantato i legali della famiglia | Positivi su sua permanenza in lista

La madre del bambino di 2 anni, che ha subito un trapianto di cuore fallito, si è recata all’ospedale Monaldi di Napoli. I legali della famiglia affermano che il bambino ha buone possibilità di rimanere in lista d’attesa. Il piccolo, affetto da una grave malformazione cardiaca, è stato trasferito in ospedale il giorno stesso del fallimento del trapianto, avvenuto a dicembre.

È arrivata all’ospedale Monaldi di Napoli la madre del bimbo di 2 anni affetto da malformazione cardiaca e ancora ricoverato dopo il trapianto di cuore fallito lo scorso 23 dicembre a causa delle condizioni dell’organo, inutilizzabile dopo il trasporto. Si attende per oggi la pronuncia dell’Heart Team dell’ospedale, che si è riunito per valutare se il bambino possa rimanere o meno in lista trapianto. Nel pomeriggio dovrebbe essere diffuso un bollettino medico dall’ospedale. Questa mattina il legale della famiglia del bimbo, l’avvocato Francesco Petruzzi, si è recato in Procura per incontrare i pm titolari dell’inchiesta. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bambino trapiantato, i legali della famiglia: “Positivi su sua permanenza in lista” Bambino con cuore trapiantato danneggiato, i medici: «Condizioni gravi ma stabili». Il piccolo Tommaso in lista d’attesa per un nuovo intervento Il bambino di due anni, Tommaso, ha subito un danno al cuore trapiantato e si trova ancora ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli. Elezioni a Cervia, Puntiroli presenta il simbolo della sua lista: "Più sicurezza, turismo e famiglia" A Cervia, Puntiroli ha svelato ufficialmente il simbolo della sua lista. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Legale famiglia bimbo: Per il ‘Bambino Gesù’ non è più trapiantabile. Il Monaldi: Resta in lista; Cuore bruciato trapiantato, lo scontro tra legale e direzione del Monaldi; Napoli, trapianto di cuore fallito a un bimbo: Ne serve uno nuovo entro 48 ore; Bimbo col cuore bruciato, la famiglia vuole il trapianto. Il legale: Chiesto terzo parere ai migliori centri. Il caso del cuore danneggiato trapiantato a un bambino a Napoli, facciamo il puntoIl caso del trapianto di cuore danneggiato al bambino di due anni e mezzo al Monaldi di Napoli è in continuo sviluppo. quotidianosanita.it Bambino operato al cuore, scenari clinici e tutele per il futuroNuovo cuore per il bimbo del Monaldi: il quadro clinico e le incognite sul trapianto Il bimbo di due anni ricoverato all’Ospedale Monaldi di Napoli re ... assodigitale.it Il bambino trapiantato con un cuore “bruciato” #LeIene Con Alice Martinelli - facebook.com facebook La mamma del bambino trapiantato a Domenica In: 'Chiedo aiuto anche al Papa. All'inizio mi hanno detto solo che il cuore non ripartiva' #ANSA x.com