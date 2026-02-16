Bambino e cuore ‘bruciato’ l’annuncio e la possibile decisione medica

Oggi, lunedì 16 febbraio, si decide il destino del bambino ricoverato all’ospedale Monaldi, dopo che il trapianto di cuore eseguito a dicembre non ha dato i risultati sperati. La famiglia attende con trepidazione notizie, mentre i medici valutano se intervenire con ulteriori trattamenti. La situazione si fa critica, perché il cuore del piccolo mostra segni di forte deterioramento.

È una giornata decisiva quella di oggi, lunedì 16 febbraio, per il bambino ricoverato all’ospedale Monaldi dopo il fallimento del trapianto di cuore eseguito lo scorso dicembre. L’équipe multidisciplinare si riunirà per una nuova valutazione clinica, chiamata a stabilire se esistano ancora margini per un secondo intervento. Un passaggio delicato, che arriva dopo settimane di apprensione e dopo un parere esterno che ha profondamente segnato il percorso terapeutico. A esprimersi nei giorni scorsi sono stati gli specialisti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, chiamati a fornire una consulenza sul cosiddetto “cuore bruciato”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Il legale della famiglia di un bambino con il cuore gravemente danneggiato ha annunciato che, a causa delle condizioni di salute, l’Ospedale Bambino Gesù non potrà più procedere con un trapianto.

Il legale della famiglia ha annunciato che il bambino con il cuore gravemente danneggiato sta attraversando un momento difficile a causa della sua condizione, che lo costringe a lunghe terapie e controlli costanti.

