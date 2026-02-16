Completamente rinnovato, il locale riapre al pubblico dopo alcune settimane di chiusura che hanno permesso. Quando gli automobilisti notano un aumento delle spese per il carburante, spesso attribuiscono la colpa. La Giunta regionale della Lombardia ha approvato i criteri del nuovo bando 2026 per finanziare. Le Olimpiadi Invernali sono ufficialmente iniziate e la città di Milano è diventata il cuore. Spari in una casa di corte, due uomini in fin di vita a Brugherio, in. Lezioni sospese in via precauzionale all’Istituto tecnico commerciale “Gino Zappa” di Saronno dopo la caduta. Un uomo di 28 anni è stato oggetto di un’ordinanza di custodia cautelare da parte. 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bambini di piombo, recensione: una drammatica storia vera

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.