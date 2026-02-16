Bambina morta a Bordighera | La madre in auto con il cadavere

A Bordighera, una bambina è morta e la madre è stata trovata con il corpo senza vita della figlia in auto, la mattina stessa. La polizia ha riferito che la piccola era già deceduta da diverse ore prima che la madre la caricasse in macchina, ma la donna ha comunque preso con sé il corpo e lo ha trasportato a casa. Gli investigatori stanno cercando di capire come sia stato possibile che la madre non si sia accorta della morte della figlia durante le fasi di spostamento e di gestione del corpo.

"Quando (.) la caricava in macchina, la figlia più piccola era già deceduta da seiotto ore. Appare inverosimile che nel prelevarla dal letto, nel metterla in macchina, nel riprenderla in braccio nel momento dell'arrivo a casa e nel metterla nella culla non se ne sia resa conto". E dal "rientro a casa ci metteva sette minuti prima di richiedere l'intervento al personale sanitario". Inoltre nella telefonata fingeva di essersi appena svegliata. "Anche tali comportamenti sono distonici rispetto alla gravità dei fatti" e "depongono per la sussistenza di una sua responsabilità nella causa azione del decesso della figlia.