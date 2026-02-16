Baggio svela | Compagno più forte? Forse Ronaldo Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ’90 La Brignone…

Roberto Baggio ha fatto alcune rivelazioni in un'intervista, spiegando che il compagno più forte con cui ha giocato potrebbe essere Ronaldo, aggiungendo che lo stadio più affascinante in cui ha giocato è stato il Olimpico di Roma durante i Mondiali del 1990, dove ha assistito a partite emozionanti e ha condiviso momenti indimenticabili con i compagni di squadra.

De Sciglio riparte dalla. Repubblica Ceca! Oggi le visite mediche e la firma: ecco dove giocherà l'ex Juve e Milan Malen Roma, l'olandese ha già convinto tutti! La cifra per acquistarlo a titolo definitivo dall'Aston Villa Baggio svela: «Compagno più forte? Forse Ronaldo. Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali '90. La Brignone.» Batistuta fa una rivelazione shock: «Ho chiesto che mi tagliassero le caviglie, volevo smettere di soffrire!» Infortunati Roma: sospiro di sollievo per Gasperini. L'esito degli esami di Wesley e Dybala, le loro condizioni e cosa filtra sul rientro Inter Juve finisce nel mirino del Codacons: «La partita va rigiocata!». Lavelli: "Che emozione l'esordio. Da interista San Siro è lo stadio più bello" Matteo Lavelli ha esordito in Serie A con la maglia dell'Inter, disputando la sua prima partita allo stadio di San Siro, teatro di molte emozioni calcistiche. Hockey ghiaccio: l'Italia lotta ai Mondiali U20, ma la Polonia si dimostra più forte L'Italia affronta con determinazione i Mondiali Under 20 di hockey su ghiaccio Division I, Gruppo B, ma si trova a dover fronteggiare una Polonia più competitiva. Ancelotti svela un grande errore della sua carriera: Ho rifiutato di allenare Roberto Baggio e spiega perché. Sabatini: "Rosso a Kalulu è uno scandalo come Ronaldo-Iuliano, forse falsa il campionato".