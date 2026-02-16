Baggio rivela | Il compagno più forte? Forse Ronaldo Lo stadio più bello? Roma ai Mondiali ' 90 E la Brignone

Durante un evento a Milano organizzato da Betsson.Sport, Roberto Baggio ha condiviso alcune delle sue opinioni più personali, parlando del giocatore più forte con cui abbia giocato, di uno stadio che ricorda con affetto e di una campionessa di sci. Baggio ha detto che, secondo lui, Ronaldo potrebbe essere il più forte tra i suoi compagni di squadra, aggiungendo che lo stadio più suggestivo che ha visto è stato quello di Roma durante i Mondiali del 1990. Inoltre, ha citato anche la campionessa di sci Federica Brignone, menzionandola come esempio di talento e determinazione.

Durante un evento organizzato da Betsson.Sport a Milano, Roberto Baggio ha fornito riflessioni su temi che hanno segnato la sua carriera, dall'impatto delle nuove generazioni alla forza degli obiettivi, passando per momenti che restano impressi nella memoria. Il discorso costruisce un quadro di esperienze vissute sul campo e di lezioni apprese lungo il cammino sportivo. Secondo l'intervento, i cosiddetti dieci di oggi rappresentano una generazione in cammino, con una strada che funge da palestra di vita. Si sottolinea come molti talenti emergano dall'esperienza di oratori e di spazi pubblici, dove si imparano le basi e si costruiscono valori duraturi.