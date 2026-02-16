Azione | dal Pd arriva Gualmini oggi annuncio con Calenda

Oggi, l’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Pd e annuncia un nuovo impegno politico insieme a Carlo Calenda. La decisione arriva dopo settimane di voci e confronti interni, e si concretizza con un incontro ufficiale al Senato, dove i leader di Azione presenteranno le loro proposte per le prossime elezioni.

Roma, 16 feb (Adnkronos) - Oggi alle ore 15 presso la sala Nassiriya del Senato, il segretario di Azione Carlo Calenda terrà una conferenza stampa con l'eurodeputata Elisabetta Gualmini e il senatore di Azione Marco Lombardo. Lo rende noto Azione. Interverranno anche i deputati Elena Bonetti (presidente di Azione), Ettore Rosato (vicesegretario di Azione) e Matteo Richetti (capogruppo Azione Camera). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Azione: dal Pd arriva Gualmini, oggi annuncio con Calenda L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo Calenda L’europarlamentare Elisabetta Gualmini sta per lasciare il Pd. Elisabetta Gualmini lascia il Pd e passa con Azione di Calenda, l'eurodeputa sceglie Renew Eu Elisabetta Gualmini lascia il Pd in modo deciso e si avvicina ad Azione di Calenda. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Gualmini dice addio al Pd: pronta a entrare in Azione con Calenda; Elisabetta Gualmini lascia il Pd: l’eurodeputata sarebbe vicina ad Azione; Sondaggio elezioni, il voto oggi: pareggio possibile, decide (anche) Vannacci; I manifesti di Azione Studentesca accendono lo scontro a Bergamo. Azione: dal Pd arriva Gualmini, oggi annuncio con CalendaRoma, 16 feb (Adnkronos) - Oggi alle ore 15 presso la sala Nassiriya del Senato, il segretario di Azione Carlo Calenda terrà una conferenza stampa con l’eurodeputata Elisabetta Gualmini e il senatore ... ilsannioquotidiano.it L’europarlamentare Elisabetta Gualmini lascia il Pd: pronta a passare con Azione di Carlo CalendaManca solo l’ufficializzazione che dovrebbe avvenire lunedì prossimo nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles. L’eurodeputata Elisabetta Gualmini lascia il Partito democratico. La notizia arriva ... ilfattoquotidiano.it 18'- Azione di Malen in solitaria che supera Rrahmani e arriva al tiro ma strozza troppo e calcia di poco fuori #NapoliRoma 0-1 #ASRoma #ASR #Roma #SerieA #NapoliRoma x.com Volt Italia. . Vuoi trasformare le tue idee in azione concreta Generazione Europa arriva a Roma: la Scuola Politica promossa da Volt Italia che unisce formazione, attivazione civica e impegno europeo. Bootcamp intensivo, micro-eventi nei quartieri, percor - facebook.com facebook