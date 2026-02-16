Azione | arriva Gualmini ' torno a casa' Calenda ' altri si uniranno'
Roma, 16 feb (Adnkronos) - "Per me è un po come tornare a casa". Lo ha detto l'eurodeputata Elisabetta Gualmini annunciando, in un incontro al Senato con Carlo Calenda, il suo addio al Pd e al gruppo S&D e l'ingresso in Azione e nel gruppo RenewEu a Strasburgo. "Il Pd ha cambiato natura. Un cambiamento di tipo strutturale, profondo, una mutazione genetica che porta ad un riposizionamento sulla sinistra radicale -ha premesso Gualmini-. Schlein ha fatto un capolavoro, si è presa tutto il partito, ha una maggioranza del 92%. E' una giovane leader, la più longeva, ha modellato il partito secondo la sua idea ma lo spazio di agibilità politica per chi ha una visione diversa, di un Pd di governo, si è molto ridotto". 🔗 Leggi su Iltempo.it
