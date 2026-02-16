Autopsia sulla piccola Beatrice morta a Perinaldo al Borea il giorno della verità

L’autopsia sulla piccola Beatrice, deceduta a Perinaldo, ha rivelato dettagli importanti sulla causa della morte, alimentando i sospetti sulle modalità del decesso. La bambina di due anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione, e gli investigatori sperano che i risultati possano chiarire cosa sia successo in quei momenti. Oggi, all’ospedale Borea di Sanremo, sono stati esaminati i resti del suo corpo, con l’obiettivo di ricostruire gli eventi che hanno portato alla tragica fine.

Autopsia sulla piccola Beatrice: la ricerca della verità tra Perinaldo e Bordighera. Sanremo, 16 febbraio 2026 – Si è conclusa oggi, presso l’ospedale Borea di Sanremo, l’autopsia sul corpo della piccola Beatrice, la bambina di due anni morta in circostanze che hanno aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale. L’esame, iniziato alle 11, mira a stabilire le cause del decesso e a ricostruire la dinamica dei fatti, con un’attenzione particolare al cambio di prospettiva investigativa che ha spostato il luogo del presunto decesso da Bordighera a Perinaldo. Un esame cruciale per fare luce sulla vicenda.🔗 Leggi su Ameve.eu Bordighera, oggi l’autopsia sul corpo della piccola Beatrice, che sarebbe stata trasportata in auto dalla mamma quando era già morta A Bordighera, oggi si svolge l’autopsia sul corpo di Beatrice, morta mentre era in auto con la mamma. L’ultima notte della piccola Beatrice: ‘Morta ore prima del 118’, il viaggio in auto e le accuse choc Beatrice, una bambina di due anni, è morta tra le due e le tre di notte a Bordighera, poche ore prima che arrivasse l’ambulanza. Autopsia sulla piccola Beatrice morta a Perinaldo, al Borea il giorno della verità Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Beatrice morta a 2 anni in casa, mamma accusata di omicidio: indagini a Imperia; Nella casa di Beatrice: liti, abusi e denunce, ma nessuno sapeva; Manuela Aiello in auto con la bimba di 2 anni fino a Bordighera morta da 6 - 8 ore, iniziata l'autopsia; Bimba morta a Bordighera, lunedì arrivano i Ris. Bordighera, oggi l’autopsia sul corpo della piccola Beatrice, che sarebbe stata trasportata in auto dalla mamma quando era già mortaSul piano giudiziario resta centrale la posizione della donna, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale e detenuta nel carcere femminile di Pontedecimo, a Genova. Indagato a piede libero ... vanityfair.it Autopsia al Borea e Ris a Perinaldo: giornata chiave nell’inchiesta sul delitto di BeatriceL’esame medico-legale è iniziato alle 11 a Sanremo. Alle 11.40 i carabinieri del Ris di Parma hanno avviato il sopralluogo nella villetta indicata dagli inquirenti come luogo del decesso ... riviera24.it Il caso della piccola deceduta in Liguria al centro delle verifiche degli inquirenti, con autopsia e rilievi tecnici in corso - facebook.com facebook Svolta nelle indagini sulla morte della piccola #Beatrice, la #bimba di due anni trovata senza vita a #Bordighera. Secondo il #gip, la #madre 43enne, arrestata per omicidio preterintenzionale, avrebbe viaggiato in auto da #Perinaldo fino a #Bordighera con l x.com