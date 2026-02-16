Autobus di linea in fiamme a Scarlino | paura all’alba sulla provinciale

Alle prime luci dell’alba, un autobus di linea ha preso fuoco sulla provinciale delle Collacchie a Scarlino, provocando panico tra i passanti. L’incendio si è sviluppato intorno alle 6, e il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme in pochi minuti, creando una scena di caos sulla strada.

SCARLINO – Alba di fuoco sulla provinciale delle Collacchie, dove questa mattina (16 febbraio), intorno alle 6, un pullman di linea è stato completamente avvolto dalle fiamme. Il rogo è divampato nel comune di Scarlino, all'altezza del bivio per la rinomata spiaggia di Cala Violina, proprio mentre il mezzo procedeva in direzione Grosseto. Una colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha segnato l'inizio di una giornata difficile per la viabilità della zona. Fortunatamente, quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è conclusa solo con un grande spavento e ingenti danni materiali.