Auto rovesciata in autostrada code di 10 chilometri

Un’auto si è ribaltata questa mattina sull’autostrada A4, creando un pesante blocco nel traffico. La vettura si è capovolta tra gli svincoli di Bergamo, rallentando decine di veicoli e provocando code di oltre 10 chilometri che si estendono fino a Orio al Serio.

È successo alle 6.45 sulla A4 nella zona di Arino, in direzione Milano. Un'automobilista ferita all'ospedale. Cav ha attivato il protocollo regionale per le emergenze Un incidente lungo l'autostrada A4 ha causato grossi problemi al traffico questa mattina, lunedì 16 febbraio. Il sinistro si è verificato alle 6.45, al km 370 ovest, nel tratto compreso tra il bivio con la A57 a Dolo e gli svincoli A13, in direzione Milano. Si sono scontrati un autocarro e una vettura, che si è rovesciata sulla carreggiata: la donna alla guida, rimasta ferita, è stata poi presa in cura dagli operatori del 118 che l'hanno trasportata con l'ambulanza all'ospedale.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Un grave incidente ha coinvolto sei veicoli sulla A1, poco prima delle 19, nei pressi di Terre di Canossa.

Un incidente in autostrada ha causato lunghe code di oltre nove chilometri, coinvolgendo un'auto e un camion.

