Auto rimosse | la mappa degli interventi | Centro e Vomero guidano la classifica periferie quasi senza carri attrezzi
A Napoli, il centro e il Vomero sono le zone più colpite dalle rimozioni di auto, mentre le periferie sono quasi prive di interventi. Negli ultimi due anni, i dati mostrano che in alcune aree si sono verificati centinaia di interventi, spesso legati a divieti di sosta e violazioni del traffico. In particolare, il quartiere Chiaia registra il maggior numero di auto rimosse, con oltre 150 casi, a causa di sosta in divieto vicino a locali e negozi.
Due anni di dati sulle rimozioni di auto con carro attrezzi a Napoli, suddivisi per Municipalità, raccontano una città profondamente divisa. Da un lato le aree centrali e collinari — Municipalità 1 e Municipalità 5, la cosiddetta “Napoli bene” — dove i carri attrezzi lavorano ogni giorno. Dall’altro le zone orientali e periferiche dove, in alcuni mesi, le rimozioni si contano sulle dita di una mano. Guardando i numeri delle rimozioni di auto effettuate negli ultimi due anni, il dubbio che lo stesso rigore nella rimozione delle auto venga applicato in tutta la città viene spontaneo. I dati, suddivisi mese per mese e per Municipalità tra il 2024 e il 2025 — con l’aggiunta del dato disponibile di dicembre 2023 — raccontano, infatti, una città spaccata: da un lato le zone centrali e collinari, dove i carri attrezzi lavorano quotidianamente, dall’altro ampie aree periferiche dove, in alcuni periodi, le rimozioni risultano minime.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Per il maltempo interventi di messa in sicurezza senza sosta in centro e periferie a Reggio Calabria
L’ondata di maltempo che nelle ultime ore sta interessando il territorio cittadino, con raffiche di vento intense e mareggiate lungo la costa, ha costretto i tecnici comunali a intervenire senza sosta per mettere in sicurezza edifici, strade e infrastrutture sia nel centro che nelle periferie di Reggio Calabria.
La mappa della diseguaglianza: ricchi al centro, poveri nei villaggi, poverissimi nelle periferie e ceto medio a macchia di leopardo
L'articolo analizza la distribuzione delle disuguaglianze sociali e territoriali, evidenziando come ricchi, poveri e ceto medio si distribuiscano in modo differenziato tra centri urbani, periferie e villaggi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Caos parcheggi in Darsena. Multe a raffica e auto rimosse. La rabbia di chi va al lavoroLa Capitaneria di Porto è intervenuta nell’area demaniale dove molti veicoli erano in divieto di sosta Non ci sono alternative: siamo penalizzati e ogni giorno è un calvario alla ricerca di un posto ... lanazione.it
Cagliari, aspettando il palco di Capodanno, tolleranza zero: auto rimosseTolleranza zero, da parte della Polizia locale di Cagliari, per gli automobilisti che, ieri sera, sotto la pioggia, hanno parcheggiato nelle strisce blu sotto la statua di Carlo Felice. Tutte le auto ... unionesarda.it
Oggi in Piazza Municipio rimosse altre cinque auto in divieto di sosta, dopo le sette già portate via dai carri attrezzi ieri grazie all’intervento della Municipale arrivato solo dopo la mia denuncia. E pensare che proprio davanti al Comune, per anni, la sosta selva - facebook.com facebook