Austria files charges against suspect over planned 2024 Taylor Swift attack

Le autorità austriache hanno incriminato un giovane di 21 anni, fermato poco prima di un evento di Taylor Swift nel 2024, accusandolo di aver pianificato un attacco terroristico. Il sospetto aveva pubblicato online messaggi inquietanti e si era mostrato molto agitato nei giorni precedenti il concerto.

VIENNA, Feb 16 (Reuters) - Austrian prosecutors have filed terrorism-related and other charges against a now 21-year-old suspect arrested shortly before a 2024 Taylor Swift concert in Vienna that they ...