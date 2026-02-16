Australia rules out repatriating citizens from Syrian camp

Il governo australiano ha deciso di non riportare a casa i cittadini che si trovano in un campo siriano. La decisione è stata annunciata dal premier Anthony Albanese, che ha spiegato che la sicurezza e la stabilità del paese sono prioritarie. I cittadini australiani nel campo sono in maggioranza persone coinvolte in conflitti, e la questione ha suscitato dibattiti politici e preoccupazioni tra le famiglie.

SYDNEY, Feb 17 (Reuters) - Australian Prime Minister Anthony Albanese said on Tuesday his government would not repatriate Australians living in a Syrian camp that holds families of suspected Islamic State militants. "We have a very firm view that we won't be providing assistance or repatriation," Albanese told ABC News. Thirty-four Australians released on Monday from a camp in northern Syria were returned to the detention centre due to "technical reasons," two sources told Reuters. "Siamo fermamente convinti che non forniremo assistenza o rimpatrio", ha detto Albanese alla ABC News. Trentaquattro australiani rilasciati lunedì da un campo nel nord della Siria sono stati rimpatriati nel centro di detenzione per "motivi tecnici", hanno detto due fonti alla Reuters.