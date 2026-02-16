AU REVOIR MIROIR al Piccolo Bellini di Napoli

Dal 19 al 22 febbraio 2026, il Piccolo Bellini di Napoli ospita AU REVOIR MIROIR, uno spettacolo che combina danza, teatro e musica in un intenso viaggio alla ricerca della felicità. La produzione, diretta da un regista emergente, coinvolge un cast di artisti locali e internazionali, che portano in scena un racconto di emozioni e desideri profondi. Il pubblico potrà assistere a una performance ricca di immagini e suoni, pensata per coinvolgere tutti i sensi.

AU REVOIR MIROIR – L'eterno viaggio alla ricerca della felicità al Piccolo Bellini di Napoli. Dal 19 al 22 febbraio 2026, il Piccolo Bellini di Napoli accoglie AU REVOIR MIROIR – L'eterno viaggio alla ricerca della felicità, un'opera scenica che intreccia danza, prosa e musica in un'unica, intensa esperienza performativa. Sette danzatori, cinque attori e cinque specchi diventano gli elementi di un racconto corporeo e poetico che esplora il tema più universale di tutti: la ricerca della felicità e del proprio posto nel mondo. Un titolo come gesto simbolico. Il titolo AU REVOIR MIROIR evoca l'atto intimo e coraggioso del congedarsi dal proprio riflesso.