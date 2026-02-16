Attività gratuita per il Capodanno Cinese 2026 - Lezione di Qi Gong & Tai Chi Tradizionale

Health&Care A.S.D. ha deciso di offrire una lezione gratuita di Qi Gong e Tai Chi Tradizionale per celebrare il Capodanno Cinese 2026, che quest'anno coincide con l’ingresso nell’anno del Cavallo di fuoco. Questa iniziativa mira a coinvolgere la comunità locale e a promuovere pratiche di benessere, invitando i partecipanti a scoprire le tecniche di movimento e respirazione tipiche di queste discipline. La lezione si svolgerà nel centro sportivo di via Roma, domenica prossima alle ore 10.30.

Health&Care A.S.D. organizza le attività gratuite per Il Capodanno cinese 2026, il quale segna l'inizio dell'anno del Cavallo di fuoco, simbolo di energia, movimento e trasformazione. Con la Maestra Wang Xiaohui impariamo e pratichiamo esercizi tradizionali cinesi coi movimenti lenti e fluidi per migliorare la postura e il rilassamento, riequilibrare il nostro benessere psicofisico. La lezione è aperta a tutti anche i principianti. Si raccomanda di vestirsi comodi e portare un paio di scarpe da ginnastica pulite per cambiarsi.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Qi Gong e Medicina cinese, all’hub Too una conferenza su benessere e prevenzione Sabato 17 gennaio alle 18 presso l’hub Too, in via 24 Maggio 51 a Piacenza, si svolgerà una conferenza su Qi Gong e Medicina Cinese. A Riccione, weekend di puro benessere: arte, campionati di danza e nuoto, Qi Gong Riccione si anima con un fine settimana dedicato a sport e benessere. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il contratto a titolo gratuito per prestazioni professionali nelle PA è ammesso?; Protocollo di Intesa finalizzato a favorire l'apertura di nuove attività commerciali - artigianali nel Centro Storico cittadino in locali sfitti; Dalla pista da sci agli scivoli per sognare la neve: le 5 cose da fare gratis per le Olimpiadi a Milano; Carnevale 2026 al museo Explora. Educazione civica chiavi in mano: attività e materiali gratuiti per la tua classe con BioenerysGrazie all’offerta digitale gratuita In classe con Bioenerys la lezione di educazione civica si trasforma in un laboratorio a cielo aperto. Scopri i giochi interattivi e il kit pratico dedicati alle ... orizzontescuola.it VOUCHER AI MINORI PER L’ACCESSO GRATUITO ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA: AL VIA IL BANDO PUBBLICO PER LE FAMIGLIE19/07/2023 - Anche per l’anno sportivo 2023-2024, la Regione Campania stanzia 2 milioni e 500 mila euro in voucher destinati ai minori per l'accesso gratuito all'attività sportiva. La misura è ... regione.campania.it In occasione del Capodanno Cinese, il Consolato Generale d’Italia a Canton desidera rivolgere a tutti i più sinceri auguri per un felice e prospero Anno del Cavallo! x.com Cina: oltre 300 milioni di yuan al botteghino in prevendita del Capodanno cinese 2026 Secondo i dati delle piattaforme online, alle 12:21 del 15 febbraio, il botteghino in prevendita dei nuovi film nel periodo del Capodanno cinese 2026 ha superato i 300 milio - facebook.com facebook