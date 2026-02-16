Attesa per il vertice di pace sull’Ucraina a Ginevra Ma Putin e Zelensky già litigano e allontanano la fine delle ostilità

Il summit di pace sull’Ucraina a Ginevra si svolge oggi a causa delle crescenti tensioni tra Russia e Ucraina, che minacciano di compromettere i negoziati. Durante le trattative, Putin e Zelensky si sono scambiati accuse dure, alimentando lo scontro tra le parti e rendendo più difficile trovare un’intesa. Nel frattempo, i rappresentanti di Stati Uniti e altri paesi cercano di mediare, sperando di ridurre le ostilità e portare avanti un dialogo costruttivo.

Ginevra chiama. E il mondo, ancora una volta, si ferma ad ascoltare. Domani e dopodomani, sulle rive del lago più diplomatico d’Europa, Ucraina, Russia e Stati Uniti tornano a sedersi allo stesso tavolo. Non è un vertice qualsiasi. È uno di quelli che scricchiolano già prima di iniziare, come una porta forzata troppe volte. Ginevra, crocevia di dossier e nervi scoperti. La delegazione ucraina è partita. Direzione Svizzera. Kyrylo Budanov lo ha scritto nero su bianco, con una foto e una frase che pesa: discutere le lezioni della storia, trarne le “giuste conclusioni”. Parole misurate, quasi scolpite. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Il vertice di pace ad Abu Dhabi si è concluso senza grandi risultati.

Da domani a venerdì, il Forum di Davos si apre come luogo di incontri diplomatici dedicati alla crisi ucraina.

Ucraina, Trump: «Putin non vuole vedere Zelensky perché lo detesta»

