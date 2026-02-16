Atp Doha 2026 | tabellone calendario date orari tv

L’ATP Doha 2026 si svolge dal 16 al 21 febbraio, perché gli organizzatori hanno deciso di anticipare l’evento rispetto alle edizioni precedenti. Durante la settimana, i tifosi potranno seguire le partite in diretta TV, mentre il torneo mette in palio un montepremi di circa 2,8 milioni di dollari. Il vincitore riceverà 530 mila dollari e 500 punti per la classifica ATP. Quest’anno, il torneo si gioca nel nuovo impianto all’interno del complesso sportivo di Doha, che può ospitare oltre 10 mila spettatori.

Raoul Bova e Beatrice Arnera insieme nel cast di 'Amici Comuni'. Il video Jannik Sinner subito contro Machac, Alcaraz fa il suo esordio contro il francese Rinderknech. Assente Djokovic. Tra i favoriti ci sono anche Bublik, Medvedev e Rublev Da oggi, lunedì 16 febbraio a sabato 21 febbraio, è in programma l'Atp 500 di Doha. Il montepremi è di 2 milioni 833 mila 335 dollari di cui 530 mila dollari per il vincitore che guadagnerà anche 500 punti per la classifica Atp. 285.095 dollari andranno al finalista a cui andranno 330 punti per il ranking. Jannik Sinner, numero 2 del ranking Atp, è l'unico italiano in singolare in tabellone, mentre in doppio tornano in campo BolelliVavassori.🔗 Leggi su Today.it

La Coppa Italia di basket 2026 si svolge dal 18 al 22 gennaio, dopo una qualificazione avvenuta tramite le competizioni di campionato.

Ecco il tabellone della Coppa d’Africa 2026, con il calendario completo dagli ottavi di finale fino alla finale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.