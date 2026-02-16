ATP Doha 2026 ritorno vincente per Mensik Popyrin sfiderà Sinner

Jakub Mensik torna in campo a Doha dopo un infortunio e vince il suo primo match, grazie a una rimonta che lo porta al secondo turno. La partita si è conclusa con un punteggio combattuto e ha dimostrato che il giovane ceco sta recuperando bene. Nel frattempo, Popyrin si prepara a sfidare Sinner nel prossimo turno, aggiungendo interesse alla competizione.

Il torneo ATP di Doha inizia con sei incontri di primo turno. Ritorna alle gare con un successo il ceco Jakub Mensik che, in rimonta, centra l’approdo al secondo turno. Esordio vincente per Jannik Sinner che, negli ottavi, troverà sulla propria strada l’australiano Alexei Popyrin. Jakub Mensik, testa di serie numero 6, bagna con una vittoria il ritorno in campo dopo il ritiro negli ottavi dell’Australian Open. Il ceco rimonta il britannico Jan Choinski 6-7(6) 6-2 6-4 in due ore e diciannove minuti. Nel primo incontro di giornata Alexei Popyrin travolge la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid 6-0 6-2 in un’ora di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Doha 2026, ritorno vincente per Mensik. Popyrin sfiderà Sinner LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: Popyrin vince facile e attende l’azzurro, match non prima delle 17.30 Popyrin ha vinto facilmente contro Machac a Doha e ora aspetta Sinner, che scenderà in campo non prima delle 17. LIVE Sinner-Machac, ATP Doha 2026 in DIRETTA: match non prima delle 17:30, Mensik e Choinski al terzo set Jannik Sinner e Tomas Machac si sfidano a Doha, ma il match tra Mensik e Choinski si prolunga fino al terzo set. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Ritorna Sinner, c'è anche Alcaraz: le teste di serie dell'Atp di Doha; Dove vedere Sinner all'ATP 500 di Doha 2026, il ritorno dopo la delusione degli Australian Open; Doha, il ritorno di Sinner: Voglio arrivare il più lontano possibile; Tabellone ATP Doha 2026: torna Jannik Sinner, ma non è una passeggiata. Alcaraz fortunato. ATP Doha 2026, ritorno vincente per Mensik. Popyrin sfiderà SinnerIl torneo ATP di Doha inizia con sei incontri di primo turno. Ritorna alle gare con un successo il ceco Jakub Mensik che, in rimonta, centra l’approdo al secondo turno. Esordio vincente per Jannik ... oasport.it ATP 500, Doha: Sinner supera Machac al primo turno del torneo qatariota! – VIDEOATP 500, Doha: un super Sinner batte agevolmente il ceco Machac ed approda al secondo turno dove incontrerà Popyrin! generationsport.it Jannik Sinner fa il suo ritorno in campo nell’ATP 500 di Doha! Di fronte a sé il ceco Tomas Machac, contro cui ha un saldo positivo di due vittorie a zero. Cosa vi aspettate da lui in questo 500 pieno di nomi importanti x.com È stata un'ottima partita, ho avuto le mie chance. A volte perdere è normale, ci sta". Dopo l’uscita di scena agli Australian Open, Jannik Sinner non si è perso d’animo e oggi, lunedì 16 febbraio 2026, fa il suo ritorno in campo a Doha, dove lo attende il match d’ - facebook.com facebook