ATP Doha 2026 ritorno vincente per Mensik Popyrin sfiderà Sinner

Jakub Mensik torna in campo a Doha dopo un infortunio e vince il suo primo match, grazie a una rimonta che lo porta al secondo turno. La partita si è conclusa con un punteggio combattuto e ha dimostrato che il giovane ceco sta recuperando bene. Nel frattempo, Popyrin si prepara a sfidare Sinner nel prossimo turno, aggiungendo interesse alla competizione.

Il torneo ATP di Doha inizia con sei incontri di primo turno. Ritorna alle gare con un successo il ceco Jakub Mensik che, in rimonta, centra l’approdo al secondo turno. Esordio vincente per Jannik Sinner che, negli ottavi, troverà sulla propria strada l’australiano Alexei Popyrin. Jakub Mensik, testa di serie numero 6, bagna con una vittoria il ritorno in campo dopo il ritiro negli ottavi dell’Australian Open. Il ceco rimonta il britannico Jan Choinski 6-7(6) 6-2 6-4 in due ore e diciannove minuti. Nel primo incontro di giornata Alexei Popyrin travolge la wild card qatariota Mubarak Shannan Zayid 6-0 6-2 in un’ora  di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

