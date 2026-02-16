Atletica Alessia Succo da record mondiale Giardiello fa sperare nel mezzofondo doppietta Prenzato tra le allieve
Alessia Succo ha stabilito un nuovo record mondiale durante i Campionati Italiani allievi indoor a Ancona, spinta da una gara veloce e da una condizione eccellente. La giovane atleta ha superato ogni aspettativa, migliorando il precedente record di diversi centimetri. Intanto, Giardiello mostra segnali positivi nel mezzofondo, mentre tra le allieve Prenzato conquista due medaglie.
Alessia Succo si è meritata la copertina della seconda giornata dei Campionati Italiani allievi indoor, andati in scena al PalaCasali di Ancona. La 17enne piemontese ha firmato il record mondiale under 18 sui 60 ostacoli, ritoccando di un paio di centesimi il primato che ella stessa aveva stampato lo scorso anno ed esprimendosi con il notevole tempo di 8.05. Federico Giardiello ha invece firmato il record italiano di categoria sui 1500 metri, correndo in 3:55.51 e togliendo tre decimi al precedente primato che Manuel Zanini aveva siglato un paio di anni fa. Asia Prenzato ha completato la doppietta 800-1500 metri, mentre sui 200 metri si sono distinti Matteo Berardo (21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Alessia Succo vola nel futuro: vertiginoso record del mondo U20! L’Italia ha trovato la stella degli ostacoli
Alessia Succo ha stabilito un record mondiale U20 nei 60 ostacoli, spinta dalla sua determinazione e da un allenamento intenso.
