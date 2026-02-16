Atle Lie McGrath in fuga verso il bosco di Bormio poi le lacrime La stampa norvegese | Come McConaughey in Interstellar

Atle Lie McGrath ha perso la gara dopo aver sbagliato un tratto cruciale durante la seconda manche dello slalom alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo aver segnato il miglior tempo nella prima parte, il norvegese sembrava in vantaggio di quasi un secondo, ma un errore lo ha fatto scivolare indietro. La sua corsa si è conclusa nel bosco di Bormio, dove ha pianto tra gli alberi. La stampa norvegese paragona la sua corsa a quella di Matthew McConaughey in Interstellar, sottolineando la sua corsa disperata e il momento di sconforto.

Atle Lie McGrath aveva firmato il miglior tempo nella prima manche dello slalom alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e dopo il settore iniziale della seconda manche poteva fare affidamento su un vantaggio di 59 centesimi nei confronti dello svizzero Loic Meillard, ma successivamente ha commesso un errore letale e ha dovuto dire addio ai sogni di gloria. Sopraffatto dalla delusione per la mancata medaglia d'oro, il norvegese ha gettato all'aria i bastoncini e poi si è reso protagonista di uno dei gesti che rimarrà nella storia di questa edizione dei Giochi. Il 25enne, argento mondiale in carica tra i pali stretti e in stagione capace di vincere due gare di Coppa del Mondo in questa specialità (Alta Badia e Wengen), si è diretto verso le reti di protezione, le ha scavalcate e poi si è incamminato nella neve fresca.

