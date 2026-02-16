atalanta senza raspadori a dortmund con molti dubbi di formazione

L'Atalanta si presenta senza Raspadori alla partita contro il Borussia Dortmund, a causa di un infortunio che lo ha tenuto lontano dagli allenamenti. La squadra bergamasca si prepara alla sfida di martedì 17 febbraio alle 21 in Germania, ma il tecnico Raffaele Palladino deve ancora decidere chi schierare in attacco, considerando le condizioni di alcuni giocatori chiave. I dubbi sulla formazione aumentano in vista di un match importante per la qualificazione alla Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE. Molti dubbi di formazione per mister Raffaele Palladino in vista di Borussia Dortmund-Atalanta, andata dei playoff di Champions League in programma martedì 17 febbraio alle ore 21 in Germania. La situazione è abbastanza curiosa alla vigilia della delicata sfida: il Borussia Dortmund è senza difesa (sono fuori quattro difensori su sei), mentre l’Atalanta lamenta l’assenza di pezzi grossi in attacco come De Ketelaere e Raspadori. Il club nerazzurro lunedì 16 ha comunicato l’esito degli esami di Jack, infortunatosi sabato contro la Lazio: c’è la lesione di primo grado, al bicipite femorale sinistro, dunque il bolognese dovrà fermarsi per 20-30 giorni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Giacomo Raspadori si è infortunato durante la partita contro la Lazio, una perdita che costringerà l’Atalanta a giocare senza di lui nelle prossime due partite contro il Borussia Dortmund e il Napoli.

