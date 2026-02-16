Atalanta Raspadori ko | salta le due gare con il Dortmund e la sfida al Napoli

Giacomo Raspadori si è infortunato durante la partita contro la Lazio, una perdita che costringerà l’Atalanta a giocare senza di lui nelle prossime due partite contro il Borussia Dortmund e il Napoli. L’attaccante ha subito un problema muscolare che lo tiene fuori dal campo, compromettendo le scelte di formazione di Gian Piero Gasperini. La sua assenza si sentirà soprattutto in attacco, considerando il ruolo fondamentale che ricopre nelle strategie della squadra.

Bergamo. Più che un problema, un incidente di percorso, ma di quelli che pesano. L' Atalanta dovrà affrontare le due sfide contro il Borussia Dortmund e anche il match con il Napoli senza Giacomo Raspadori, infortunatosi nei minuti finali del match contro la Lazio. Gli esami strumentali effettuati nelle scorse ore hanno rilevato la presenza di una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro che lo terrà fuori per 2-3 settimane, sicuramente fino all'inizio del mese di marzo, con la semifinale di Coppa Italia proprio con i biancocelesti che rimane in bilico. Finora l'ex Sassuolo, Napoli e Atlético Madrid ha raccolto 5 presenze con la maglia nerazzurra, tre volte da titolare e due da subentrato, firmato un gol e servendo l'assist per Krstovic con la Cremonese.