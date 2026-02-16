Atalanta altro guaio dopo il ko di CDK | Raspadori fuori tre settimane

L'Atalanta si trova di nuovo in difficoltà dopo l'infortunio di CDK, questa volta a causa di Raspadori, che si è infortunato durante l’allenamento e resterà fuori per tre settimane. Il giocatore ex Sassuolo ha subito uno stiramento di basso grado, rendendolo indisponibile per le prossime partite contro Dortmund e Napoli. Palladino ora deve riorganizzare la linea offensiva senza uno dei suoi punti di riferimento.

Il risentimento muscolare al flessore sinistro potrebbe essere uno stiramento di basso grado. La risonanza a cui Giacomo Raspadori è stato sottoposto ieri potrebbe portare l'Atalanta a perderlo per un tempo intorno alle tre settimane. Una notizia che dovrebbe risparmiare però la Nazionale visto che l'Italia disputerà i playoff per qualificarsi al Mondiale il 26 e il 31 marzo. Giusto però utilizzare il condizionale perché per infortuni del genere va utilizzata la massima cautela e bisogna fare le opportune valutazioni giorno dopo giorno. Perché tra riatletizzazione e ritorno effettivo in campo i tempi potrebbero spostarsi più o meno intorno al mese di assenza.