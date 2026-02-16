Aston Martin in crisi | il tempo è il vero ostacolo per il suo potenziale

Aston Martin sta attraversando una fase difficile, perché i ritardi nelle consegne frenano il suo sviluppo. Le attese erano alte, soprattutto grazie alla partecipazione di figure come Adrian Newey, Honda, Aramco e Lawrence Stroll, che avevano acceso la speranza di miglioramenti rapidi. Tuttavia, i problemi di tempistica stanno rallentando i progressi della casa automobilistica.

Le aspettative erano elevate e i nomi coinvolti, tra cui Adrian Newey, Honda, Aramco e Lawrence Stroll, non hanno mancato di alimentarle. Il debutto del programma amr26 ha però segnato una battuta d’arresto significativa: la prima sessione di test in Bahrain ha visto Aston Martin chiudere in ultima posizione, distanziata di circa quattro secondi dalla vetta. L’esito è stato interpretato come un segnale chiaro di un percorso lungo, supportato da una rifondazione profonda della squadra. Durante i test, la vettura ha mostrato criticità legate all’affidabilità della power unit, con segnali di surriscaldamento che hanno portato a frequenti episodi di frenata imprevedibile e fumosità dalle ruote. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com

In Aston Martin, Adrian Newey ha introdotto un nuovo metodo di gestione per la squadra di Formula 1 2026.

