Assunzioni nell' automotive è l?eccezione Magna | recluctati 250 lavoratori interinali

A Bari, Magna ha deciso di assumere 250 lavoratori interinali, sfidando così la tendenza negativa nel settore automotive. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare la produzione in un momento di rallentamento generale, e il nuovo organico contribuirà a soddisfare la domanda di componenti per le case automobilistiche.

C'è una realtà che va controcorrente nella zona industriale di Bari, dove il distretto dell'automotive soffre la crisi dovuta alla transizione verso l'elettrico. Un'eccezione legata alla “neutralità tecnologica” e alla diversificazione. È quella della Magna colosso canadese della componentistica per auto: fornisce le trasmissioni ai grandi gruppi automobilistici: Bmw, Mercedes, Renault. Se nei siti della Bosch e della Magneti Marelli si fanno i conti con la cassa integrazione e con contratti di solidarietà, nell'ex Getrag sono entrati 250 nuovi lavoratori, che si aggiungono ai circa mille, tra operai e amministrativi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

I sindacati di Atessa segnalano una perdita di commesse destinata al Messico, con conseguente rischio per i lavoratori interinali dell’azienda metalmeccanica MA.

Il presidente di Ast, Luigi Genovese, ha chiarito che l’azienda non ignora le preoccupazioni dei lavoratori interinali.

