Assunzioni nell' automotive è l?eccezione Magna | recluctati 250 lavoratori interinali
A Bari, Magna ha deciso di assumere 250 lavoratori interinali, sfidando così la tendenza negativa nel settore automotive. La scelta nasce dalla necessità di rafforzare la produzione in un momento di rallentamento generale, e il nuovo organico contribuirà a soddisfare la domanda di componenti per le case automobilistiche.
C'è una realtà che va controcorrente nella zona industriale di Bari, dove il distretto dell'automotive soffre la crisi dovuta alla transizione verso l'elettrico. Un'eccezione legata alla “neutralità tecnologica” e alla diversificazione. È quella della Magna colosso canadese della componentistica per auto: fornisce le trasmissioni ai grandi gruppi automobilistici: Bmw, Mercedes, Renault. Se nei siti della Bosch e della Magneti Marelli si fanno i conti con la cassa integrazione e con contratti di solidarietà, nell'ex Getrag sono entrati 250 nuovi lavoratori, che si aggiungono ai circa mille, tra operai e amministrativi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
MA Atessa, i sindacati: “Perdita commesse per il Messico, a rischio lavoratori interinali”
I sindacati di Atessa segnalano una perdita di commesse destinata al Messico, con conseguente rischio per i lavoratori interinali dell’azienda metalmeccanica MA.
Interinali Ast, il presidente Genovese: “Nessun disinteresse verso i lavoratori, il concorso è l’unica strada giuridicamente solida”
Il presidente di Ast, Luigi Genovese, ha chiarito che l’azienda non ignora le preoccupazioni dei lavoratori interinali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Semiconduttori, software e sensoristica trainano l’M&A automotive: 35 miliardi di dollari nel 2025. Il punto di Bain & Company; Lamborghini contro il gender gap: STEM e inclusione al centro della strategia; Metalmeccanici in piazza a San Valentino per rilanciare l'automotive; Auto cinesi, cresce la fiducia degli italiani: 7 su 10 pronti all’acquisto.
Dopo l'apertura dell'Europa alla neutralità tecnologica, si riapre il dibattito sulla produzione industriale italiana con il tavolo convocato dal Ministro UrsoDopo l'apertura dell'Europa alla neutralità tecnologica, si riapre il dibattito sulla produzione industriale italiana con il tavolo convocato dal Ministro Urso ... auto.it
Honda Atessa: nuovi investimenti e assunzioni, soddisfatta la Uilm AbruzzoSi è svolto in mattinata nello stabilimento di Atessa, alla presenza del direttore di stabilimento, Marcello Vinciguerra e del direttore […] ... ecoaltomolise.net
BWH Hotels: assunzioni nelle strutture in Italia Info e requisiti nel primo commento x.com
Pronta a partire una misura in grado di favorire nuove assunzioni di lavoro nell'isola in modalità agile. Nuova, interessante e proficua iniziativa della giunta regionale che ha approvato la costituzione di un plafond di 18 milioni annui per ciascuno dei prossimi tr facebook