Ascolti TV | Domenica 15 Febbraio 2026

Nella serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026, su Rai1 Cuori 3 interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 intrattiene.000 spettatori (%). Su Italia1 Le Iene incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Presadiretta segna.000 spettatori pari al %. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Surviving – Il caso Epstein raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Infinite Storm ottiene.000 spettatori con il %. Sul Nove Che Tempo Che Fa raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ieri sera su Rai1, “Cuori” ha conquistato quasi 2,9 milioni di spettatori, con una share del 17,8%.

La terza stagione di Cuori su Rai1 ha attirato oltre 2,8 milioni di spettatori domenica sera, con uno share del 16,6%.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Ascolti tv ieri domenica 8 febbraio chi ha vinto tra Cuori, Chi vuol essere Milionario, Le Iene e le Olimpiadi; Stasera in TV: Film da vedere Domenica 15 Febbraio, in prima serata; Ascolti tv ieri sera sabato 14 febbraio: The Voice Kids batte Maria De Filippi, successo storico per Antonella Clerici; Rugby in diretta: la programmazione TV e streaming da venerdì 13 febbraio a domenica 15 febbraio.

Ascolti tv 15 febbraio: chi ha vinto tra Cuori 3 e Chi vuol essere milionario, De Martino sfida Gerry ScottiLa sfida degli ascolti tra la fiction di Rai1 Cuori 3 e Chi vuol essere milionario? – Il torneo in onda su Canale 5 ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 15 febbraio 2026: chi ha vinto tra Cuori e Il Milionario?Ascolti TV. Ecco i programmi più visti della serata di ieri, domenica 15 febbraio 2026. msn.com

Buona domenica a tutti Iniziamo gli ascolti con la bellissima voce di Sade . Love Deluxe e’ il quarto album studio dei Sade pubblicato nel 1992 Grandissima lei e la band che porta il suo nome Sade - Love Deluxe (1992) - facebook.com facebook

#AscoltiTV Total Audience | Domenica 8 Febbraio 2026. La Discesa Libera alle #Olimpiadi (+85K) porta Rai2 al 38.04%. Segue #Amici25 (+69K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com