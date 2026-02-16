Ascolti tv bene Cuori male Milionario che continua a crollare

Il programma Cuori ha ottenuto ottimi ascolti il 15 febbraio, mentre Chi vuol essere Milionario ha registrato un calo drastico, perdendo pubblico rispetto alla settimana precedente. La trasmissione di Rai1, che ha conquistato circa 3 milioni di spettatori, ha superato ampiamente il quiz di Canale 5, che si ferma a poco più di 1,8 milioni. Mentre Cuori ha attirato un pubblico più giovane, Milionario ha subito un declino tra gli spettatori più adulti.

Gli ascolti tv del 15 gennaio hanno premiato Cuori che andrà in onda anche questa sera e domani sera, male Chi vuol essere milionario? che continua a perdere telespettatori.