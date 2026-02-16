Arriva il dietrofront della scuola di Crotone | Sì a commemorare la strage di Cutro

La scuola Barlacchi-Lucifero di Crotone ha deciso di organizzare una cerimonia per ricordare le vittime del naufragio di Cutro, dopo aver inizialmente respinto questa proposta. La decisione arriva in seguito alle pressioni di genitori e associazioni locali, che avevano chiesto di onorare le persone morte nel tragico incidente. La scuola ha annunciato che l’evento si terrà nel cortile dell’istituto nel prossimo fine settimana, con la partecipazione di studenti e cittadini.

L’Istituto Barlacchi-Lucifero di Crotone ospiterà l’iniziativa in ricordo della vittime del naufragio di Cutro. È stato lo stesso dirigente scolastico, Girolamo Arcuri, a dirlo, rompendo il silenzio sul caso che ha suscitato polemiche dopo la denuncia di sabato della Cgil che aveva parlato del diniego della scuola a ricordare i tragici eventi del 26 febbraio 2023, quando il naufragio del caicco Summer Love causò 94 morti e un numero imprecisato di dispersi sulla spiaggia di Steccato di Cutro. L’iniziativa era prevista per il 25 febbraio ma, aveva sostenuto la Cgil, era stata bloccata per mancanza di contraddittorio in applicazione della circolare Valditara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Arriva il dietrofront della scuola di Crotone: "Sì a commemorare la strage di Cutro" Niente incontro a scuola sul naufragio di Cutro, perché «manca il contraddittorio»: la polemica su una scuola di Crotone Una scuola di Crotone ha impedito un evento commemorativo sul naufragio di Cutro del 26 febbraio 2023, perché non c’era il contraddittorio. Effetto Valditara, annullato evento a scuola per ricordare i migranti della strage di Cutro: “Manca il contraddittorio” Il ministro Valditara ha deciso di cancellare l’evento scolastico dedicato ai migranti di Cutro, perché ritiene che manchi un contraddittorio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Coppa Italia Serie D, arriva il dietrofront: niente finale a Gubbio, trofeo in palio con la formula del doppio confronto; Arriva il dietrofront della scuola di Crotone: Sì a commemorare la strage di Cutro; Bagnini, il governo fa dietrofront; Ponte sullo Stretto, governo costretto al dietrofront su commissario e limiti alla Corte dei conti. Comune di Lamezia, arriva il dietrofront. Nelle Commissioni torna MasiPubblicata ieri la nuova composizione a distanza di qualche settimana dall’estromissione del consigliere dem che viene reintegrato. L’aggiornamento comprende anche il passaggio di Lo Moro al gruppo ... msn.com Kasanova delusa per il dietrofront di Ovs sull’acquisto: Decisione sorprendenteLa reazione del gruppo di casalinghi dopo lo stop alle trattative: Ma proseguiamo con il rilancio ROMA – Una decisione sorprendente che arriva a trattative in fase avanzata di negoziazione. Kasa ... repubblica.it Progetto #Superlega ai titoli di coda. Pochi giorni fa il #Barcellona aveva fatto un passo indietro. Ora arriva anche il dietrofront del #RealMadrid, il cui presidente Florentino Perez era stato nel 2021 tra i principali fautori del progetto. La nota dei Blancos: «La Ue facebook Coppa Italia Serie D, arriva il dietrofront: niente finale a Gubbio, trofeo in palio con la formula del doppio confronto x.com