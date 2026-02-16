Arrestato il giostraio specializzato in truffe anche quella del finto carrozziere

G.D., un giostraio di 45 anni di Arcene, è stato arrestato dai carabinieri di Verdello perché cercava di evitare il carcere. La sua fuga è durata poco, dopo che le forze dell’ordine hanno trovato e fermato l’uomo nella sua bottega. G.D. aveva già ricevuto un ordine di carcerazione dalla Procura di Bergamo e si nascondeva tra le sue attrezzature. La polizia ha scoperto che il giostraio era coinvolto in diverse truffe, tra cui quella del finto carrozziere.

I carabinieri di Verdello hanno arrestato G.D., giostraio di 45 anni, residente ad Arcene, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo. A partire dal 2019, l’uomo si è reso responsabile di numerosi episodi di truffa, commessi sia in provincia di Bergamo sia nei territori di Milano, Piacenza, Lecco e Brescia. In un episodio risalente al 2022, avvenuto a Gorle, il soggetto si proponeva a un ignaro automobilista per la riparazione del veicolo, spacciandosi per carrozziere; una volta fattosi accompagnare nell’abitazione della vittima, oltre a ottenere una caparra per l’intervento, distraendola riusciva a sottrarre denaro contante e gioielli custoditi nella camera da letto.🔗 Leggi su Bergamonews.it Truffe del "finto carabiniere" in tutta Italia, anche a Portogruaro: in arresto Sono stati arrestati in Italia, tra cui Portogruaro, gli autori di almeno tre truffe del “finto carabiniere” avvenute tra dicembre 2024 e febbraio 2025. Dopo le rapine anche le truffe del finto incidente sull’Asse Mediano: due uomini denunciati Negli ultimi tempi, sull'Asse Mediano si sono intensificate le truffe e le estorsioni, con i malviventi che sfruttano il pretesto del finto incidente per ingannare gli automobilisti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Arrestato il giostraio specializzato in truffe (anche quella del finto carrozziere)I carabinieri di Verdello hanno arrestato G.D., giostraio di 45 anni, residente ad Arcene, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bergamo. A partire dal 2019, l’uomo si è ... bergamonews.it È stato arrestato ieri sera per furto a Milano Fares Bouzidi, il 23enne tunisino che era alla guida del T-Max su cui morì il 24 novembre 2024, al termine di un inseguimento dei carabinieri il suo amico Ramy Elgaml. Bouzidi nella tarda serata di ieri è stato notat - facebook.com facebook