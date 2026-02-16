Arisa sull’inno di Laura Pausini per le Olimpiadi | A disagio La difesa della cantante
Arisa si è sentita a disagio mentre ascoltava l’inno di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La cantante ha espresso il suo disagio in un post sui social, spiegando di aver trovato difficile assistere a una performance così importante. La sua reazione ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno commentato il suo messaggio con empatia.
Durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Laura Pausini ha emozionato intonando l’Inno di Mameli. In molti però non hanno gradito l’interpretazione “troppo personale” della cantante, scagliandosi contro di lei e la sua rivisitazione, piena, secondo alcuni, di virtuosismi fuori luogo. In sua difesa sono intervenuti nomi del calibro di Céline Dion e Vasco Rossi, che con un post di fuoco ha rivendicato il diritto di interpretare un brano con il proprio talento. A loro si è unita anche Arisa, che è stata tirata in ballo nella polemica. Arisa, le parole sull’Inno di Mameli interpretato da Laura Pausini. 🔗 Leggi su Dilei.it
Vasco Rossi e l’inno alle Olimpiadi: “Laura Pausini impeccabile”. La risposta commossa della cantante
Vasco Rossi ha commentato con entusiasmo l'esibizione di Laura Pausini all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua performance come impeccabile.
Vasco Rossi e l’inno d’Italia alle Olimpiadi: “Laura Pausini impeccabile”. La risposta commossa della cantante
Vasco Rossi ha commentato l’esibizione di Laura Pausini durante l’inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua interpretazione come “impeccabile”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Olimpiadi, chi canta l’Inno si fa male: Laura Pausini è solo l’ultima artista contestata. Prima di lei Arisa, Noemi e altri nomi eccellenti; Olimpiadi, un giovane dell’Azione cattolica è l’autore dell’Inno; Arisa: La mia versione dell’Inno o quella di Laura Pausini? Ecco perché solo lei può interpretarlo; La Magica Favola di Arisa: il ritorno a Sanremo 2026.
L’Inno d’Italia di Laura Pausini? Non l’avrei saputo fare così. Mi sento isolata e a disagio quando mi dicono che ho la voce più bella: così ArisaLa cantante in gara al Festival di Sanremo con 'Magica favola' commenta la performance dell'Inno di Pausini alle Olimpiadi ... ilfattoquotidiano.it
Arisa a Sanremo 2026 con Magica favola: il nuovo disco, l’Eurovision e la cover di Mannoia e cosa ne pensa dell’inno cantato da Laura PausiniArisa torna in gara a Sanremo 2026 con Magica favola e racconta alla stampa il suo nuovo album Foto Mosse, la ricerca dell’amore, la felicità, l’Eurovision e la cover di Quello che le donne non d ... gay.it
#Sanremo2026 Andrea Bocelli super-ospite della serata finale, sabato 28 febbraio. Lo ha annunciato il conduttore e direttore artistico Carlo Conti ieri a ‘Domenica In’ aggiungendo che, con Eros Ramazzotti e Laura Pausini, “rappresentano i tre grandi nomi l - facebook.com facebook
Arisa: "La mia versione dell’Inno o quella di Laura Pausini Ecco perché solo lei può interpretarlo" x.com