Arisa si è sentita a disagio mentre ascoltava l’inno di Laura Pausini durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La cantante ha espresso il suo disagio in un post sui social, spiegando di aver trovato difficile assistere a una performance così importante. La sua reazione ha attirato l’attenzione di molti fan, che hanno commentato il suo messaggio con empatia.

Durante la Cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 Laura Pausini ha emozionato intonando l’Inno di Mameli. In molti però non hanno gradito l’interpretazione “troppo personale” della cantante, scagliandosi contro di lei e la sua rivisitazione, piena, secondo alcuni, di virtuosismi fuori luogo. In sua difesa sono intervenuti nomi del calibro di Céline Dion e Vasco Rossi, che con un post di fuoco ha rivendicato il diritto di interpretare un brano con il proprio talento. A loro si è unita anche Arisa, che è stata tirata in ballo nella polemica. Arisa, le parole sull’Inno di Mameli interpretato da Laura Pausini. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Arisa sull’inno di Laura Pausini per le Olimpiadi: “A disagio”. La difesa della cantante

Vasco Rossi ha commentato con entusiasmo l'esibizione di Laura Pausini all'inaugurazione delle Olimpiadi invernali, lodando la sua performance come impeccabile.

