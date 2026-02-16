Arisa annuncia il nuovo album di inediti Foto mosse
Arisa ha condiviso che il suo nuovo album di inediti arriverà il prossimo mese, a causa di alcune difficoltà nella lavorazione. La cantante ha pubblicato una foto sui social che mostra la copertina del disco, con un dettaglio: la data di uscita è fissata per il 15 maggio.
Dopo l’annuncio dei primi live, Arisa svela il titolo e la data di uscita del nuovo album di inediti. Arisa sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con Magica favola, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. La canzone racconta il viaggio emotivo di una donna dall’infanzia all’età adulta, tra le prime scoperte dell’amore, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. L’amore diventa oceano: un luogo in cui perdersi e ritrovarsi, fino alla scelta di rinunciare alla “guerra del cuore” per cercare serenità, verità e protezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
