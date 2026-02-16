Arisa ha condiviso che il suo nuovo album di inediti arriverà il prossimo mese, a causa di alcune difficoltà nella lavorazione. La cantante ha pubblicato una foto sui social che mostra la copertina del disco, con un dettaglio: la data di uscita è fissata per il 15 maggio.

Dopo l’annuncio dei primi live, Arisa svela il titolo e la data di uscita del nuovo album di inediti. Arisa sarà in gara al 76° Festival di Sanremo con Magica favola, brano scritto dalla stessa Arisa con Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, che segna il suo ritorno sul palco dell’Ariston dopo due vittorie, un secondo posto e una partecipazione come co-conduttrice. La canzone racconta il viaggio emotivo di una donna dall’infanzia all’età adulta, tra le prime scoperte dell’amore, le ferite, la stanchezza e il desiderio di pace. L’amore diventa oceano: un luogo in cui perdersi e ritrovarsi, fino alla scelta di rinunciare alla “guerra del cuore” per cercare serenità, verità e protezione. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Arisa annuncia il nuovo album di inediti Foto mosse

Jack Savoretti torna con un nuovo singolo e annuncia l’uscita del suo prossimo album di inediti, intitolato

Roshelle annuncia il suo primo album di inediti, intitolato

Arisa presenta il nuovo brano Nuvole

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.