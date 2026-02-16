Arisa all’Ariston un po' di Parma | Una favola magica che parla anche alla nostra città

L’artista torna in gara a Sanremo con serenità e maturità. Nella serata cover omaggia le donne insieme al Coro del Teatro Regio, portando il nome della città sul palco più seguito d’Italia Lontana dalle ansie da prestazione e con una nuova consapevolezza, Arisa è tornata sul palco del Festival di Sanremo per l’ottava volta in carriera. Lo fa con uno spirito diverso, più leggero e profondo allo stesso tempo, presentando Magica Favola, un brano autobiografico che suona come un vero bilancio esistenziale. “Sono super tranquilla, super serena”, ha raccontato all’Adnkronos. Nessuna aspettativa se non quella di cantare su un palco simbolo della musica italiana, con la curiosità di vedere dove potrà portarla questa nuova fase artistica.🔗 Leggi su Parmatoday.it

