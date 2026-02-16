Ariano manifesta il proprio disappunto dopo il pareggio, accusando l’arbitro di aver penalizzato lo Sporting Ponte con decisioni discutibili durante la partita. I tifosi si sono radunati fuori dallo stadio, stretti intorno ai giocatori e ai dirigenti, chiedendo chiarimenti sulle chiamate contestate. Un’ulteriore contestazione si è concentrata sulla mancata concessione di un rigore in favore della squadra di casa, che avrebbe potuto cambiare le sorti dell’incontro.

"> La Delusione della U.S. Ariano dopo il Pareggio. Al termine del match conclusosi con un pareggio per 2-2 contro lo Sporting Ponte 2019, la U.S. Ariano ha comunicato ufficialmente il suo disappunto per gli eventi verificatisi allo stadio Silvio Renzulli. I membri della società esprimono la loro profonda amarezza, sottolineando l’impegno profuso dalla squadra durante tutta la partita. Una Prestazione da Ricordare. La U.S. Ariano ha mostrato una prestazione straordinaria, caratterizzata da intensità, organizzazione e spirito di sacrificio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ariano protesta dopo il pareggio, criticando decisioni arbitrali contro lo Sporting Ponte.

