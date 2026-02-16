Arianna Fontana stavolta resta fuori dal podio | quarta nei 1.000 metri di short track

Arianna Fontana si ferma al quarto posto nei 1.000 metri di short track a Berbenno, nel Sondrino, dopo aver tentato di migliorare il suo record di medaglie olimpiche. La sciatrice ha perso la possibilità di salire sul podio a causa di una manovra sbagliata negli ultimi giri, che le ha impedito di conquistare una medaglia. La campionessa italiana aveva puntato a una vittoria che le avrebbe permesso di superare il suo primato personale, ma alla fine è rimasta fuori dalla zona medaglie.

Berbenno (Sondrio), 16 febbraio 2026 – Sfuma il record assoluto di medaglie olimpiche per Arianna Fontana, quarta nella finale dei 1.000 metri femminili di short track. Dopo aver eguagliato lo schermidore Edoardo Mangiarotti a quota 13 nel pantheon azzurro dello sport, l'atleta valtellinese è rimasta ai piedi del podio della gara vinta dall'olandese Xandra Velzeboer, già vincitrice dei 500 metri dove Fontana era giunta seconda. L'argento va alla canadese Courtney Sarault, il bronzo alla sudcoreana Kim Gil-li. Rimpianti per la 'freccia bionda', partita seconda alla corda e riuscita a mantenere la posizione.