Arianna Fontana frustrata | La cinese mi ha preso a sportellate Quando sarò sola mi farò un piantino

Arianna Fontana mastica amaro nella finale dei 1.000, arrivata quarta, colpita dalla cinese Li: "Sono stata presa a sportellate proprio quando stavo prendendo velocità, girano le balle ma lo accetto. Forse più tardi mi farò un pianto.". Ora la finale nella staffetta: "Non ci faremo mettere i piedi in testa".🔗 Leggi su Fanpage.it

Arianna Fontana si sfoga dopo una finale, accusando una concorrente cinese di averla spinta con forza e di averle impedito di lottare per il podio.

Pietro Sighel chiarisce la sua frase su Arianna Fontana dopo aver suscitato polemiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per Arianna Fontana solo allenatore (e marito) e osteopata dopo la medaglia d’argento:…; Arianna Fontana, l'argento che la squadra non ha festeggiato: sotto al podio non c'è nessuno; Fontana e Pietro Sighel, la polemica: Gruppo cresciuto senza lei. Arianna: Non mi interessa.

Arianna Fontana non si dà pace: Fuori dal podio per una spinta, provo tanta rabbiaL'azzurra ha pagato un contatto con la cinese Li Gong e ha così chiuso al quarto posto la finale olimpica dei 1000 metri a Milano-COrtina: cos'ha detto ... corrieredellosport.it

La cinese mi ha sportellato alla grande, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio: la rabbia di Arianna FontanaLa campionessa di short track si sfoga dopo il contatto che le è costato la 14esima medaglia olimpica. Cosa è successo ... ilfattoquotidiano.it

“La cinese mi ha sportellato alla grande, non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio”: la rabbia di Arianna Fontana di @FioriDaniele x.com

la Repubblica. . Delusa, dispiaciuta, contrariata. Arianna Fontana non è salita sul podio nella finale dei 1000 metri dello short track per un contatto giudicato regolare: "Sorrido per non piangere, sono tanto arrabbiata, mi ha sportellata alla grande". Quando son - facebook.com facebook