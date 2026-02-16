Arianna Fontana frustrata | La cinese mi ha preso a sportellate Quando sarò sola mi farò un piantino
Arianna Fontana si arrabbia dopo la finale dei 1.000 metri, perché la sciatrice cinese Li le ha spinto contro le barriere. La campionessa italiana ha dichiarato di essere stata colpita più volte durante lo sprint, soprattutto quando stava accelerando. Alla fine, Fontana ha concluso quarta e si prepara a un momento di sconforto da sola.
Arianna Fontana mastica amaro nella finale dei 1.000, arrivata quarta, colpita dalla cinese Li: "Sono stata presa a sportellate proprio quando stavo prendendo velocità, girano le balle ma lo accetto. Forse più tardi mi farò un pianto.". Ora la finale nella staffetta: "Non ci faremo mettere i piedi in testa".
Sighel smonta la polemica su Arianna Fontana: a cosa si riferiva quando ha detto “Chi la conosce?”
Pietro Sighel chiarisce la sua frase su Arianna Fontana dopo aver suscitato polemiche.
