Arianna Fontana delusa | La cinese mi ha sportellato la rabbia per il quarto posto nei 1000 metri Avanza Sighel di nuovo di spalle al traguardo – Gli azzurri in gara oggi 16 febbraio

«Fa rabbia perché non mi ha dato la possibilità di giocarmi il podio e proprio quando la cinese mi ha spinto stavo per lanciarmi e cercare di portarmi in prima posizione. Mi ha “sportellato” alla grande». Commenta così Arianna Fontana il mancato podio nei 1000 metri dello short track alle Olimpiadi di Milano Cortina. Dopo l’oro in staffetta e l’argento nei 500, l’azzurra ha chiuso al quarto poso alle spalle dell’olandese Xandra Velzeboer, oro, alla canadese Courtney Sarault, argento e alla coreana Gilli Kim, bronzo. Fontana ha dovuto attendere l’esito del video review, dopo aver subito un contatto che le ha fatto perdere terreno.🔗 Leggi su Open.online

