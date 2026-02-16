Arco degli innamorati storia e leggende legate al luogo del Salento che non c'è più

L’Arco degli innamorati a Torre Sant’Andrea si è sgretolato durante il weekend di San Valentino, mettendo fine a un simbolo amatissimo del Salento. La rottura è avvenuta a causa delle intense piogge degli ultimi giorni, che hanno indebolito la struttura naturale. Questo arco, conosciuto anche come il “cuore” del Salento, attirava ogni anno turisti e coppie in cerca di romanticismo. La comunità locale si era appassionata alle storie e alle leggende che circondano il luogo, rendendolo parte integrante della loro identità. Ora, il paesaggio cambia e le narrazioni che lo accompagnavano si fanno ancora

Crolla nel weekend di San Valentino l’arco degli innamorati a Torre Sant’Andrea, simbolo naturale del Salento: tra leggende e realtà, ecco perché era così importante per la comunità.🔗 Leggi su Fanpage.it Salento, l'arco degli innamorati non c'è più: si è sbriciolato in pochi minuti Una tempesta improvvisa ha fatto crollare l’Arco degli Innamorati a Torre Sant’Andrea, nel Salento, dopo averla colpita con onde alte e raffiche di vento. Maltempo, crolla l'Arco degli innamorati, uno dei simboli del Salento Questa mattina, il crollo dell’Arco degli Innnamorati a Melendugno ha causato grande sgomento tra i residenti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: L'arco degli innamorati: dove si trova e perché si chiama così la cartolina del Salento cancellata dalla frana; Crolla in mare l'arco degli innamorati di Melendugno; Distrutto l’arco degli innamorati: crolla il simbolo dei Faraglioni di Sant’Andrea in Salento; L'Arco dell'Amore di Melendugno crollato: Andato giù un pezzo di storia. Arco degli innamorati, storia e leggende legate al luogo del Salento che non c’è piùCrolla nel weekend di San Valentino l’arco degli innamorati a Torre Sant’Andrea, simbolo naturale del Salento: tra leggende e realtà, ecco perché ... fanpage.it Crollati faraglioni di Sant’Andrea, maltempo distrugge l’Arco degli innamorati: addio a un simbolo del SalentoLa scoperta è avvenuta all’alba quando i primi passanti hanno notato l’assenza del celebre arco collegato alla terraferma a Torre di Sant’Andrea ... fanpage.it L'arco degli innamorati a Sant'Andrea. Prima e dopo. #nonveniteinpuglia #stateviacasa #stateviallecasevostre #puglia #melendugno - facebook.com facebook L'arco degli innamorati di Melendugno, in Puglia, crolla in mare nel giorno di San Valentino x.com