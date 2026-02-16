Arance dall’Egitto | residui di erbicida vietato allerta l’agrumicoltura siciliana fino a 21 volte oltre i limiti UE

L’agrumicoltura siciliana si trova in allerta dopo aver scoperto che alcune arance dall’Egitto contengono residui di Chlorpropham, un erbicida vietato nell’UE. La scoperta nasce da un controllo su una partita di frutta proveniente dal Nord Africa, che ha evidenziato livelli di sostanza fino a 21 volte superiori ai limiti consentiti. Questo caso solleva preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e mette in discussione le pratiche di importazione di prodotti agricoli dall’estero. La regione, famosa per le sue colture di agrumi, si prepara a verificare tutti i lotti e a rafforzare i controlli lungo tutta la

Arance egiziane contaminate: l'allarme in Sicilia e la sfida per l'agrumicoltura italiana. L'agrumicoltura siciliana è in stato di allerta a seguito del rilevamento di residui di Chlorpropham, un erbicida vietato nell'Unione Europea, in una spedizione di arance provenienti dall'Egitto. Le concentrazioni accertate, fino a ventuno volte superiori ai limiti consentiti, sollevano preoccupazioni per la salute pubblica e per la concorrenza sleale nel settore, già provato dalle recenti calamità naturali. Il ritrovamento e l'allarme immediato. L'allarme è scattato nei primi giorni di febbraio 2026, quando una partita di arance egiziane è stata intercettata sul territorio italiano. Argomenti discussi: Allarme rosso in Sicilia sulle arance importate dall'Egitto, residui di Chlorpropham oltre il limite Ue; Arance 'fuorilegge' in arrivo dall'Egitto: mercati europei in guardia; Arance dall'Egitto sul mercato italiano: ma contengono pesticidi vietati in Europa dal 2019. Allarme Consorzio Arancia Rossa Sicilia: Salute a rischio e concorrenza sleale; Allarme pesticidi: arance egiziane intercettate in Italia con residui proibiti. Arance, preoccupazione per gli arrivi dall'EgittoPer il Consorzio di tutela siciliano è fondamentale monitorare la presenza di residui di principi attivi vietati e l'eventuale introduzione di patogeni ... Arance egiziane con pesticidi vietati: scatta l'allarme in SiciliaIl mercato italiano — e in particolare quello siciliano — è al centro di una nuova polemica legata all'importazione di arance provenienti dall'Egitto. Secondo una segnalazione del (RASFF), una delle p ...