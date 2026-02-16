Araghchi a Ginevra per colloqui con Usa
Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi si trova a Ginevra per il secondo round di incontri con gli Stati Uniti, concentrati sul programma nucleare. La riunione si svolge in un momento di tensione tra i due paesi, con le parti che cercano di trovare un punto di accordo. L'appuntamento è previsto per martedì e coinvolge rappresentanti di entrambe le nazioni.
7.05 Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi in Svizzera per il 2° round di colloqui avviati dagli Usa sul nucleare in programma martedì.Lo ha reso noto il suo dicastero in una nota. Con Araghchi una delegazione diplomatica e tecnica per partecipare all'incontro. I colloqui indiretti sul nucleare tra Iran e Usa si svolgeranno con la mediazione dell'Oman. A Ginevra Araghchi vedrà anche il Direttore Generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Grossi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
