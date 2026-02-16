Apple ha annunciato un evento il 4 marzo a causa della necessità di presentare nuove innovazioni hi-tech. La società terrà l’appuntamento a New York, Londra e Shanghai, coinvolgendo i principali mercati. La manifestazione si chiama “Special Apple Experience” e promette aggiornamenti importanti sui prodotti.

un’analisi sintetica sull’annuncio di apple riguarda un evento denominato “special apple experience”, previsto per il 4 marzo in new york, london e shanghai. l’invito non svela contenuti specifici, ma stimola l’attesa di possibili annunci hardware nel 2026 e di un progetto mirato a consolidare l’ecosistema apple nel primo semestre dell’anno. special apple experience: data, luoghi e motivi di attesa. l’evento è fissato per 9:00 am et, con incontri in presenza nelle sedi indicate. l’invito è impostato in modo sobrio e invita semplicemente a unirsi di persona, senza menzioni di live stream o di una presentazione pubblica in streaming. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Apple annuncia la prossima presentazione il 4 marzo ecco cosa sappiamo

