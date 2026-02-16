Samuele Ricci ha conquistato il pubblico con le sue prestazioni e il tecnico Allegri lo considera un elemento importante per il Milan. La sua presenza in campo ha portato energia e solidità, soprattutto nelle partite recenti contro avversari di alta classifica. Ricci, arrivato in prestito, ha dimostrato di avere qualità che molti non avevano previsto, contribuendo a rafforzare il centrocampo rossonero.

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa, ha fornito l'assist a Luka Modric per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi, dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Applausi per Ricci: è l’uomo in più del Milan di Allegri. Un acquisto sottovalutato da tutti

Samuele Ricci, che gioca nel Milan, ha aiutato la squadra con le sue prestazioni e ha stretto un buon rapporto con Modric.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.