Applausi per Ricci | è l’uomo in più del Milan di Allegri Un acquisto sottovalutato da tutti
Samuele Ricci ha conquistato il pubblico con le sue prestazioni e il tecnico Allegri lo considera un elemento importante per il Milan. La sua presenza in campo ha portato energia e solidità, soprattutto nelle partite recenti contro avversari di alta classifica. Ricci, arrivato in prestito, ha dimostrato di avere qualità che molti non avevano previsto, contribuendo a rafforzare il centrocampo rossonero.
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha dedicato un approfondimento a Samuele Ricci, classe 2001, centrocampista del Milan che, venerdì sera, a Pisa, ha fornito l'assist a Luka Modric per il gol della vittoria rossonera. Puntuale e decisivo dal suo ingresso in campo, Ricci - senza ombra di dubbio - sta disputando una buona prima stagione con la maglia del Milan, dopo l'acquisto, per 24,5 milioni di euro bonus inclusi, dal Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Ogni qualvolta che a Massimiliano Allegri, tecnico rossonero, viene chiesto un giudizio sul giocatore, il livornese ne loda l'applicazione e l'intelligenza tattica. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Ricci, uomo in più del Milan: prezioso per Allegri, si trova bene con Modric. E mercoledì …
Samuele Ricci, che gioca nel Milan, ha aiutato la squadra con le sue prestazioni e ha stretto un buon rapporto con Modric.
Gatti chiamato da Allegri, ma al Milan non sono tutti convinti: cosa filtra sul possibile scambio con RicciLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Successo wagneriano al Teatro Carlo Felice: lunghi applausi per Tristan und Isolde; Il Secolo XIX: Pioggia di gol, pari, rimpianti e applausi Samp ripresa in extremis dal Palermo; Modena-Sampdoria 1-2, pagelle: Begic robot d'acciaio, bene il centrocampo; Timec da applausi: 2-2 contro i pisani del Five To Five, secondi della classe.
Liverani: L’applauso è per i ragazzi. Questo è un gruppo straordinarioPer i ragazzi è stata una settimana impegnativa – ha spiegato Fabio Liverani – e avevo paura perché quando si parla di tutto tranne che di calcio può capitare che in campo vedi tutto difficile. lanazione.it
Federica Brignone domina il gigante: secondo oro e applausi dalle avversarie, Italia ancora sul podio. - facebook.com facebook