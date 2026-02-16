Anzola furto in casa nel weekend | ladri si arrampicano e rubano gioielli allarme sicurezza nel quartiere

Nel weekend, alcuni ladri si sono arrampicati sul balcone di una casa ad Anzola dell’Emilia e sono entrati rubando gioielli, provocando paura tra i residenti. La famiglia che viveva nell’appartamento tornava a casa e ha trovato la porta forzata e i cassetti aperti. L’episodio ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza nel quartiere.

Anzola dell'Emilia, furto in casa nel weekend: la famiglia rientra e scopre l'irruzione. Anzola dell'Emilia è stata scossa da un furto in abitazione avvenuto sabato sera. Una famiglia, rientrando da una cena fuori, ha scoperto la propria casa svaligiata, con i gioielli della moglie sottratti dai ladri. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella zona e solleva interrogativi sulla vulnerabilità delle abitazioni. L'irruzione e il modus operandi. La famiglia residente in via Benati aveva lasciato l'abitazione intorno alle 19:20 per una serata fuori. Al rientro, verso le 22:00, la scoperta amara: i ladri erano entrati in casa, mettendo a soqquadro gli ambienti.

