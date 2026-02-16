Anziano sospeso nel vuoto in un parco ad Ancona salvato grazie alla segnalazione di un passante l' intervento

Un uomo anziano è stato tratto in salvo dalla Polizia ad Ancona dopo essere rimasto appeso tra i rami di un albero nel parco di via Gioberti, rischiando di cadere da un’altezza di diversi metri. La chiamata di un passante ha permesso di intervenire tempestivamente e di mettere in sicurezza la persona.

Un ottantenne è stato tratto in salvo dalla Polizia di Stato di Ancona dopo essere rimasto intrappolato tra i rami di una siepe in via Gioberti. L’uomo, in stato confusionale, era in bilico su un terrapieno instabile e rischiava di precipitare. L’intervento è stato reso necessario da una segnalazione che ha permesso agli agenti di agire tempestivamente e di affidare l’anziano alle cure dei sanitari. Anziano in pericolo ad Ancona L'anziano in grave difficoltà: la situazione di pericolo Le complesse operazioni di salvataggio L'arrivo dei familiari e l'affidamento alle cure mediche Anziano in pericolo ad Ancona Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi in via Gioberti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

